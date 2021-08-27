Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил о плагиате украинских организаторов идеи празднования 30-летия независимости Украины, которая была подсмотрена на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Об этом 27 августа он написал в Facebook

В частности, Арьев считает, что образ девочки в белом платье, которая бежала на параде в День празднования 30-летия независимости Украины по Крещатику, не новый. Его уже использовала Россия семь лет назад.

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«Не хотелось бы разочаровывать тех, кому понравилась историческая постановка с девочкой в белом на параде, но… Сочи-2014. Открытие олимпиады. Девочка в белом проносится сквозь инсталляции с русскими пейзажами, затем поет. <…> Видео в комментариях. Делайте выводы сами. У меня все», — написал Арьев.

Ранее Зеленский рассказал, почему прослезился во время парада.