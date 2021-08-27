По словам временной поверенной США на Украине, переговоры Зеленского с Байденом должны заложить основы партнерства стран в будущем.
«Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ», — сказала Квин.
Ранее в Офисе президента Украины рассказали, что Зеленский планирует поднять вопрос реанимирования переговоров в нормандском формате, кроме того, одной из тем станет обсуждение «Северного потока-2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.
Встреча Зеленского с Байденом назначена на 31 августа.