Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в комментарии «РБК-Украина» 27 августа заявила, что ожидает серьезных результатов от встречи в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена

«Свобода» готовится «проводить» Зеленского в США © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ», — сказала Квин.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали, что Зеленский планирует поднять вопрос реанимирования переговоров в нормандском формате, кроме того, одной из тем станет обсуждение «Северного потока-2» и гарантий энергетической безопасности для Украины.

Встреча Зеленского с Байденом назначена на 31 августа.