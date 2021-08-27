В частности, один из гостей студии заявил, что на Украине ощущается «запах свободы».
«У нас такие люди современные, очень интеллектуальные, прикольные, крутые, свободные, иногда — слишком свободные. Я согласен, и поэтому не надо запрещать эту свободу. Я с тобой… Или с Вами… С тобой, раз мы о свободе, согласен» — сказал Зеленский.
При этом президент отметил, что «без порядка совсем, невозможно», поэтому необходимо показать людям безопасную жизнь на улицах.
Ранее Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.
Также Зеленский заявил, что будущий анонсируемый президентский университет не будет полностью подчиняться министерству образования страны.