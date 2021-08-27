Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране живут свободные люди, но иногда даже «слишком свободные». Такое мнение он выразил в эфире программы «Право на власть» 26 августа

В частности, один из гостей студии заявил, что на Украине ощущается «запах свободы». «Он прямо как Сталин». Эксперт о словах Зеленского про многовековой опыт борьбы Украины за свободу © president.gov.ua

«У нас такие люди современные, очень интеллектуальные, прикольные, крутые, свободные, иногда — слишком свободные. Я согласен, и поэтому не надо запрещать эту свободу. Я с тобой… Или с Вами… С тобой, раз мы о свободе, согласен» — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что «без порядка совсем, невозможно», поэтому необходимо показать людям безопасную жизнь на улицах.

Ранее Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.

Также Зеленский заявил, что будущий анонсируемый президентский университет не будет полностью подчиняться министерству образования страны.