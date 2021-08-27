В Херсонской области проходят стрелковую подготовку снайперы из подразделений группировки войск, выполняющей боевые задачи на границе с Крымом. Об этом сообщил 27 августа пресс-центр командования объединенных сил Вооруженных сил Украины в Facebook

Своим и чужим. Чем воюют украинские снайперы в Донбассе

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергея Наева, военнослужащие отработали проведение контрснайперских действий в парах при ведении обороны подразделениями.

«Занятия со снайперами проводятся на постоянной основе, но особенностью данного мероприятия является то, что более опытные снайперы "подтягивают" уровень своих боевых побратимов в ходе практической работы на мишенном поле», — сказал Наев.

Он добавил, что во время занятий участники используют опыт так называемой антитеррористической операции в Донбассе и операции Объединенных сил.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.