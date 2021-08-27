Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущий анонсируемый президентский университет не будет полностью подчиняться Министерству образования страны. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть» 26 августа

Зеленский назвал свои достижения за время президентства © president.gov.ua

«Он не может работать параллельно. Нужно учиться, нужно быть ученым, нужно быть экспериментатором, нужно быть умным человеком и отдавать свою жизнь для этого. Это пример. Потому что он не будет полностью как любая образовательная программа или любой вуз», — отметил он.

Ранее Зеленский заступился за украинских школьников, массово заваливающих экзамены по математике. Он считает, что они плохо знают этот предмет, поскольку это перестало быть модным.