По его словам, согласно новому формату, у преподавателей и учеников этого вуза будет заработная плата.
«Он не может работать параллельно. Нужно учиться, нужно быть ученым, нужно быть экспериментатором, нужно быть умным человеком и отдавать свою жизнь для этого. Это пример. Потому что он не будет полностью как любая образовательная программа или любой вуз», — отметил он.
Ранее Зеленский заступился за украинских школьников, массово заваливающих экзамены по математике. Он считает, что они плохо знают этот предмет, поскольку это перестало быть модным.