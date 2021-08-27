В частности, Зеленский прокомментировал результаты внешнего независимого тестирования (ВНО) по математике (аналог ЕГЭ), согласно которым каждый третий школьник не знает предмет, заявив, что «Украина начала превращаться в гуманитарную страну».
«Я хочу объяснить результаты по математике. Мы понимаем, что математики раньше не было. Просто не было. На экзаменах, ВНО. В большинстве вузов. В Украине в мои годы были самыми популярными такие профессии: маркетинг, менеджмент, юриспруденция, психология. Много профессий, где математики не было», — отметил глава государства.
По словам президента, целое поколение не изучало математику. А сейчас, отметил Зеленский, «ее нужно делать популярной».
Ранее Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.