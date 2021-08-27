Президент Украины Владимир Зеленский считает, что школьники его страны плохо знают математику, поскольку это перестало быть модным. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» 26 августа

Зеленский рассказал, как Украина переманивает ІТ-специалистов из Белоруссии © пресс-служба президента Украины

«Я хочу объяснить результаты по математике. Мы понимаем, что математики раньше не было. Просто не было. На экзаменах, ВНО. В большинстве вузов. В Украине в мои годы были самыми популярными такие профессии: маркетинг, менеджмент, юриспруденция, психология. Много профессий, где математики не было», — отметил глава государства.

По словам президента, целое поколение не изучало математику. А сейчас, отметил Зеленский, «ее нужно делать популярной».

Ранее Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.