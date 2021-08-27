«Из-за тумана над аэропортом Кишинева самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться. Самолет румынского президента находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь. Праздничные мероприятия отложены примерно на час», — говорится в материале.
Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева. В мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек.
В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы.