Президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский в пятницу должны были прилететь в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии, но из-за сильного тумана их прибытие задерживается. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба молдавского правительства

Зеленский назвал свои достижения за время президентства © president.gov.ua

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева. В мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек.

В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы.