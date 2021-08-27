Обливший зеленкой главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на Дне независимости Украины уроженец Черниговской области, 22-летний Илья Пустовгар – член преступной группировки. Об этом в эфире канала «Прямой» 26 августа заявил генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко

Ожог глаз второй степени: стало известно состояние Порошенко после нападения на него © REUTERS, Mikhail Palinchak Брюса из города Козелец в Черниговской области.

Он рассказал, что в 2018 году мужчину задержали среди других участников рейдерского захвата сельхозпредприятия. По его информации, Пустовгар является наркозависимым.

Согласно сообщению соратника Порошенко Александра Погребиского, Пустовгара отпустили из полиции, после чего он вскоре попал в реанимацию в состоянии опьянения. В тот же день его выписали.

Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева. Его партия обвиняет в организации нападения окружение президента Владимира Зеленского.