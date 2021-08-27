Во Львове на площади Маланюка установили аллегорическую скульптуру Франца Ксавьера Моцарта, сына австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщила прессс-служба мэрии Львова 26 августа

Скульптура установлена к его 230-летнему юбилею и открытию пятого Международного фестиваля классической музыки LvivMozArt.

«Напоминает что-то неприличное»: херсонцы обругали сомнительный памятник в центре города © t.ks.ua Франц Ксавьер Моцарт в юности сбежал из Вены и жил в Лемберге (ныне Львов). Он был капельмейстером, затем — главным дирижером императорско-королевского привилегированного городского театра, а также дирижером и основателем общества Св. Цецилии.

Фигура сына Моцарта практически скрыта гротескно большим старинным париком, он запечатлен в танцевальной позе, с дирижерским жестом.

Мэр Львова Андрей Садовый на открытии памятника отметил, что монумент еще при обсуждении проекта вызвал жаркие споры.

«Думаю, что дискуссий после сегодняшнего дня будет еще больше, потому что каждый увидит здесь что-то свое. Если со стороны посмотреть, то можно увидеть голову льва, с другой стороны глянешь — то понимаешь, что в середине композиции есть очень нежная душа, которая закрыта большим париком. Поэтому здесь каждый увидит своего Ксавьера», — сказал он.

Автор памятника-аллегории — австрийский скульптор Себастьян Швайкерт. Скульптура установлена по инициативе LvivMozArt, международного фонда «Моцартеум» в австрийском Зальцбурге и научного общества Mozartiana Galicia.