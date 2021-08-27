Работники Госпродпотребслужбы Украины обнаружили в одном из детских магазинов Одессы игрушки с большим количеством свинца. Об этом сообщил 26 августа Telegram-канал «Новости.LIVE Odesa»

Не игрушки: в Одесской области у детей изъяли гранату © commons.wikimedia.org, Samo8383 говорится в материале. Свинец имеет свойство накапливаться в крови человека, из-за чего происходит интоксикация организма, которая может закончиться смертью. Зимой десятки украинцев пострадали из-за игрушки-конструктора «Неокуб» (конструктор из одинаковых шарообразных неодимовых магнитов держится только за счет магнитного поля). Дети и подростки глотали детали игрушки и попадали в больницы.