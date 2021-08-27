«Нашли музыкальные игрушки "Зверята малята". Они изготовлены в Китае. Как оказалось, играть с ними небезопасно — в составе обнаружили большое количество свинца. Оно в 164 раза превышает норму. В итоге поставщику запретили реализовывать продукцию на рынке в Украине», — говорится в материале.
Свинец имеет свойство накапливаться в крови человека, из-за чего происходит интоксикация организма, которая может закончиться смертью.
Зимой десятки украинцев пострадали из-за игрушки-конструктора «Неокуб» (конструктор из одинаковых шарообразных неодимовых магнитов держится только за счет магнитного поля). Дети и подростки глотали детали игрушки и попадали в больницы.