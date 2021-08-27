В Одессе после сильного ливня море покрылось странными белыми пятнами. Соответствующие видеозаписи опубликовали 26 августа в Telegram-канале «Новости.LIVE Odesa»

Вонь, тараканы и крысы: в Запорожье пенсионерка превратила квартиру в помойку © РИА Новости, Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

«Возле клуба Ibiza берег устелен большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь», — говорится в материале.

В июле отдыхающие на пляжах города туристы публиковали в сети снимки с заполонившими прибрежную зону густыми водорослями. Из-за них тогда позеленела даже вода, а пляжи заполонил отталкивающий запах.

При этом в этом году отели Украины подняли цены, воспользовавшись тем, что отдыхающие боятся ехать заграницу из-за ковидных ограничений, а вот сервис, по всей видимости остался прежним.