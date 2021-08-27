Они были сняты в курортной районе Аркадия. Больше всего субстанции прибило к волнорезу.
«Возле клуба Ibiza берег устелен большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь», — говорится в материале.
В июле отдыхающие на пляжах города туристы публиковали в сети снимки с заполонившими прибрежную зону густыми водорослями. Из-за них тогда позеленела даже вода, а пляжи заполонил отталкивающий запах.
При этом в этом году отели Украины подняли цены, воспользовавшись тем, что отдыхающие боятся ехать заграницу из-за ковидных ограничений, а вот сервис, по всей видимости остался прежним.