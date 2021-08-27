Ситуация в Афганистане очень мрачная. Абсолютное большинство людей, около 90%, недовольны внезапным приходом к власти талибов. Об этом рассказал пакистанский журналист Салим Шах в интервью изданию Украина.ру

Салим Шах: Афганских солдат продали их генералы © из личного архива Салима Шаха Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.

На акциях протеста во многих городах страны люди поднимают афганский триколор, ставший символом сопротивления, однако талибы застрелили многих, несших афганский национальный флаг. Одна из убитых была совсем девочкой, отметил эксперт.

«Не все, но большинство предприятий, включая банки, закрываются, поскольку банки заявляют, что у них нет денег. Сотни и тысячи людей хотят бежать из страны, но все границы закрыты», — сетует Шах.

По его словам, финансовое положение Афганистана — катастрофа, поскольку закрываются банки и закрывается большинство предприятий, как частных, так и государственных.

Собеседник издания добавил, что не видит никаких перспектив в будущем для Афганистана, кровопролитие не прекратится, но сопротивление в провинции Панджер талибам все же продолжится.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

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