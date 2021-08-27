За минувшие сутки на Украине зафиксировали 2 032 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны

Коронавирус унес жизни десятков украинцев за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Днем ранее сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа — о 727 заражении, 24 августа за сутки было зафиксировано 692 инфицирования, 23 августа сообщалось о 610 случаях.

Всего за период пандемии в стране заболели 2 280 203 человека, летальных случаев — 53 632.