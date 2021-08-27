«Из них детей — 127, медработников — 46… госпитализированы — 838 человек, летальных случаев — 66»,- говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Днем ранее сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа — о 727 заражении, 24 августа за сутки было зафиксировано 692 инфицирования, 23 августа сообщалось о 610 случаях.
Всего за период пандемии в стране заболели 2 280 203 человека, летальных случаев — 53 632.