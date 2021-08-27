Около 11 из них являются военнослужащими.
Все пострадавшие поступили в городскую больницу №1 города Тараза.
На место ЧП съехались машины скорой помощи, жителей близлежащих сел эвакуировали. Все дороги к месту происшествия были перекрыты. На место взрыва прибыл глава области Бердибек Сапарбаев. Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее местные власти сообщили, что на складе, где хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, прогремело шесть взрывов.
По данным министерства обороны республики, взрыв произошел в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. Ведомство рассматривает версию поджога.