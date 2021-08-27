Число людей, пострадавших от взрывов на военном складе в Жамбыльской области Казахстана выросло до 60 человек. Об этом вечером 26 августа сообщил Sputnik

Зачем Казахстан изучает опыт ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Все пострадавшие поступили в городскую больницу №1 города Тараза.

На место ЧП съехались машины скорой помощи, жителей близлежащих сел эвакуировали. Все дороги к месту происшествия были перекрыты. На место взрыва прибыл глава области Бердибек Сапарбаев. Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее местные власти сообщили, что на складе, где хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, прогремело шесть взрывов.

По данным министерства обороны республики, взрыв произошел в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. Ведомство рассматривает версию поджога.