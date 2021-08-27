Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Об этом 27 августа заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости

Организаторов водной блокады Крыма привлекут к ответственности - власти © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Андрей Сенченко. Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо. Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в следственный комитет», — сказал Фикс.

Он заверил, что именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.

Кроме того, по словам вице-спикера, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке водной блокады полуострова целом рядом украинских политиков. В их числе — экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Следователи заявили, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия канала.