Находящийся под домашним арестом глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 26 августа сообщил его соратник, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Facebook

Эксперт объяснил, как Медведчук за Зеленского ответил на статью Путина об Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Парламентарий указал на то, что первый иск Медведчука уже принят к производству Европейским судом и в ближайшее время будет рассмотрен в приоритетном порядке.

«Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты», — отметил Кузьмин.

На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении расследования уголовных дел против Медведчука и его коллеги Тараса Козака. По ее словам, подготовка следствия «по резонансному делу» о подозрении парламентариев в государственной измене и «разграблении национальных ценностей» закончилась.

Первый раз Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело является политически мотивированным, а власти нарушают его право на справедливый суд и личную неприкосновенность.