По его словам, в этот раз политик решил подать жалобу в связи с грубым нарушением права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу со стороны украинских властей.
Парламентарий указал на то, что первый иск Медведчука уже принят к производству Европейским судом и в ближайшее время будет рассмотрен в приоритетном порядке.
«Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты», — отметил Кузьмин.
На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении расследования уголовных дел против Медведчука и его коллеги Тараса Козака. По ее словам, подготовка следствия «по резонансному делу» о подозрении парламентариев в государственной измене и «разграблении национальных ценностей» закончилась.
Первый раз Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело является политически мотивированным, а власти нарушают его право на справедливый суд и личную неприкосновенность.