Президент Украины Владимир Зеленский на днях в эфире телеканала «1+1» объяснил, почему у него выступили слезы на параде в День независимости Украины, который отпраздновали 24 августа

«Комок в горле, слезы на глазах»: Зеленский поделился старым видео © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Все плакали, все живые люди», — подчеркнул он.

В этом же интервью Зеленский перечислил главные достижения в своем президентстве. К ним он отнес движение Украины к субъектности, развитие инфраструктуры, а также достойный уровень подготовки и оснащенности армии.

Во вторник на Украине прошел военный парад в честь 30-летия независимости республики. На нем присутствовали Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств.