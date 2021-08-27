«Комок в горле, слезы на глазах»: Зеленский поделился старым видео
«Комок в горле, слезы на глазах»: Зеленский поделился старым видео
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Во время просмотра театрализованного действия об истории Украины, в которое включили важные периоды развития страны, Зеленский прослезился. Свои чувства он объяснил эмоциональностью.

«Все плакали, все живые люди», — подчеркнул он.

В этом же интервью Зеленский перечислил главные достижения в своем президентстве. К ним он отнес движение Украины к субъектности, развитие инфраструктуры, а также достойный уровень подготовки и оснащенности армии.

Во вторник на Украине прошел военный парад в честь 30-летия независимости республики. На нем присутствовали Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств.

 