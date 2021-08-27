Во время просмотра театрализованного действия об истории Украины, в которое включили важные периоды развития страны, Зеленский прослезился. Свои чувства он объяснил эмоциональностью.
«Все плакали, все живые люди», — подчеркнул он.
В этом же интервью Зеленский перечислил главные достижения в своем президентстве. К ним он отнес движение Украины к субъектности, развитие инфраструктуры, а также достойный уровень подготовки и оснащенности армии.
Во вторник на Украине прошел военный парад в честь 30-летия независимости республики. На нем присутствовали Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств.