Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.
У Зеленского на эту тему просто отшутились, а вот Медведчук решил ответить фундаментально на статью президента России с учётом действительных национальных интересов Украины, считает эксперт.
«Главный посыл в том, что для сохранения нормального существования украинского государства необходимо выполнить три вещи: перестать отказываться от многообразия, то есть перестать строить моноэтническую страну; необходим экономический прагматизм, в том числе во взаимоотношениях с Россией; необходима социальная справедливость, то есть ставка на социальные блага», — указал Молчанов.
Статья Медведчука адресована в первую очередь к украинскому обществу, потому что он, находясь под домашним арестом, пытается внутри страны выстроить с обществом прямой диалог на эту тему. Так, как не делает этого Зеленский, хотя предполагалось, что он должен был этим заниматься с 2019 года, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.