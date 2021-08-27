Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.
Эксперт подчеркнул, что даже на торжествах по случаю 30-летия независимости Украины тоже нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок.
«Но что такое это повышение ставок? Это то, что может закончиться распадом страны. И Зеленского, кстати, не примут в той части страны, которая будет не против гомогенного националистического государства, построенного на этнической основе… Вот как в Турции, где нельзя записаться, например, чеченцем или крымским татарином, хотя крымских татар там больше, чем в Крыму. Но нет — вы все турки. И к этому ведут наши власти, и такая политика, конечно, приведёт к распаду страны», — уверен Погребинский.
Поэтому посыл Медведчука состоит в том, что политика должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы, а если политика будет ориентирована на интересы большинства, то тогда националистическая риторика будет просто исключена. И не только риторика, но и практические действия, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.