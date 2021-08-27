Причём при президенте Украины Владимире Зеленском противостояние с Россией выглядит уже совсем не как вынужденное, а просто как провокационное, постоянно нагнетаемое. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

Эксперт подчеркнул, что даже на торжествах по случаю 30-летия независимости Украины тоже нагнеталась наглая русофобская линия по повышению ставок.

«Но что такое это повышение ставок? Это то, что может закончиться распадом страны. И Зеленского, кстати, не примут в той части страны, которая будет не против гомогенного националистического государства, построенного на этнической основе… Вот как в Турции, где нельзя записаться, например, чеченцем или крымским татарином, хотя крымских татар там больше, чем в Крыму. Но нет — вы все турки. И к этому ведут наши власти, и такая политика, конечно, приведёт к распаду страны», — уверен Погребинский.

Поэтому посыл Медведчука состоит в том, что политика должна быть ориентирована на интересы большинства и на национальные интересы, а если политика будет ориентирована на интересы большинства, то тогда националистическая риторика будет просто исключена. И не только риторика, но и практические действия, заключил собеседник издания.

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