Несмотря на то что опросы показывают негативное отношение украинцев к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, за него готовы голосовать и в будущем, потому что любой на месте президента Украины вынужден действовать против интересов большинства сограждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист, политолог Анатолий Вассерман

Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал данные опроса, согласно которому 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский частично или полностью зависит от иностранных государств или от иностранных компаний. При этом участники опроса также ответили, что в случае проведения в ближайшем будущем новых выборов они бы снова отдали голоса Зеленскому.

«Не с Порошенко и не с Зеленского». Вассерман о том, когда начались все беды Украины © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Кроме того, отметил Вассерман, избиратели могут просто руководствоваться формулой «Другие не лучше».

«В том смысле, что любой руководитель независимой Украины вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, просто чтобы оставаться формально независимым руководителем», — пояснил он.

Любой человек в кресле президента Украины вынужден действовать против интересов русскоязычного большинства и заниматься строительством новой нации за счет существующей, подытожил публицист.

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