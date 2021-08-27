Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал данные опроса, согласно которому 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский частично или полностью зависит от иностранных государств или от иностранных компаний. При этом участники опроса также ответили, что в случае проведения в ближайшем будущем новых выборов они бы снова отдали голоса Зеленскому.
По словам Вассермана, это неудивительно, поскольку социологические компании могут допускать в ходе опроса нарушения, которые направлены на обеспечение результатов, нужных заказчикам.
Кроме того, отметил Вассерман, избиратели могут просто руководствоваться формулой «Другие не лучше».
«В том смысле, что любой руководитель независимой Украины вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, просто чтобы оставаться формально независимым руководителем», — пояснил он.
Любой человек в кресле президента Украины вынужден действовать против интересов русскоязычного большинства и заниматься строительством новой нации за счет существующей, подытожил публицист.
Полностью прочитать интервью можно здесь.