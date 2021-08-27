В последнее время проводились соцопросы, которые показывали, что около половины населения, более 40%, хорошо или очень хорошо относятся к России, и примерно столько же считают, что русские и украинцы — один народ. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад © РИА Новости, Михаил Воскресенский Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

Эксперт подчеркнул, что граждане Украины по-прежнему придерживаются таких взглядов несмотря на фантастическую пропаганду по всем каналам телевидения.

«Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас. И эта линия продолжается Зеленским. Фактически это ведёт к тому, что отторгается часть населения от государства. И это отторжение может привести в конечном счёте к расколу и сокращению территории Украины», — указал Погребинский.

В статье Медведчука ключевой посыл состоит в том, что украинская власть фактически пытается выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией, заключил собеседник издания.

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