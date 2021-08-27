Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.
Эксперт подчеркнул, что граждане Украины по-прежнему придерживаются таких взглядов несмотря на фантастическую пропаганду по всем каналам телевидения.
«Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас. И эта линия продолжается Зеленским. Фактически это ведёт к тому, что отторгается часть населения от государства. И это отторжение может привести в конечном счёте к расколу и сокращению территории Украины», — указал Погребинский.
В статье Медведчука ключевой посыл состоит в том, что украинская власть фактически пытается выгнать часть населения, которое, просто как логика показывает, уйдёт вместе с территорией, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.