Все попытки Украины гомогенизировать общество, то есть сделать так, чтобы по всей стране думали примерно так, как думают в Галичине, не удаются. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

Мы видим по-прежнему раскол на Запад и Восток по ключевым вопросам развития страны, пояснил эксперт.

«Более того, в последнее время проводились соцопросы, которые показывали, что около половины населения, более 40%, хорошо или очень хорошо относятся к России, и примерно столько же считают, что русские и украинцы — один народ. И это несмотря на фантастическую пропаганду по всем каналам телевидения. Ведь каналы, которые оппонировали точке зрения националистов, вырублены сейчас», — указал Погребинский.

Фактически это ведёт к тому, что отторгается часть населения от государства. И это отторжение может привести в конечном счёте к расколу и сокращению территории Украины, добавил политолог.

То есть Украина может сохраниться в этом формате, как пишет Медведчук, в формате «Анти-Россия», но с меньшей территорией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.