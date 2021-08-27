Если такая политика (какую проводит Владимир Зеленский) будет продолжена, никакого продолжения транзита российского газа через территорию Украины не будет. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?» ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин об этом прямо не говорит, но говорит, что Россия готова продолжить транзит газа, если будет запрос на большие объёмы голубого топлива в Европе.

«Но это означает что? Что вы должны гарантировать — если через 10 лет европейские компании будут закупать всё больше и больше газа… Тогда только может потребоваться транзит через Украину», — пояснил Погребинский.

Интерес Украины заключается в том, чтобы не засохла эта труба (ГТС. — Ред.). А это может быть только в том случае, если Украина прекратит наглое повышение антироссийских ставок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.