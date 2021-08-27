Вполне возможно, что «Северный поток» и «Северный поток-2» просто не будут справляться с теми объемами газа, которые будет потреблять Европа. Тогда без украинской ГТС будет не обойтись. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Что касается заявление МИД РФ, то его можно охарактеризовать басней «Лисица и виноград», когда лисица не смогла дотянуться до винограда, она объявила, что он зеленый, пояснил эксперт.

«Точно так же поступают некоторые политики. Если они не могут контролировать некий процесс, они делают заявления в стиле «Да не очень-то и хотелось»», — указал Бондаренко.

Теоретически сценарий с полным прекращением транзита через Украину возможен, но все будет зависеть от тех объемов, которые потребляет Европа, уточнил политолог.

Еще год назад говорили, что Европа будет сокращать потребление газа. Но мы видим, что на самом деле 2021 год показал, что Европа намерена только увеличивать закупки газа, так что без украинского транзита тоже нельзя будет обойтись, заключил собеседник издания.

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