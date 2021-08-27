В МИД РФ ранее заявили, что если Киев будет блокировать транзит российского газа через Украину, Москва сможет обойтись и без него.
Что касается заявление МИД РФ, то его можно охарактеризовать басней «Лисица и виноград», когда лисица не смогла дотянуться до винограда, она объявила, что он зеленый, пояснил эксперт.
«Точно так же поступают некоторые политики. Если они не могут контролировать некий процесс, они делают заявления в стиле «Да не очень-то и хотелось»», — указал Бондаренко.
Теоретически сценарий с полным прекращением транзита через Украину возможен, но все будет зависеть от тех объемов, которые потребляет Европа, уточнил политолог.
Еще год назад говорили, что Европа будет сокращать потребление газа. Но мы видим, что на самом деле 2021 год показал, что Европа намерена только увеличивать закупки газа, так что без украинского транзита тоже нельзя будет обойтись, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.