Концепция Украины как анти-России играет только на руку России, зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Концепция Украины как анти-России играет только на руку России. Чем больше эта концепция будет звучать, тем более она будет востребована Россией, указал эксперт.

«Путину же не надо особенно напрягаться. Соловьеву и Скабеевой достаточно включить любую антироссийскую картинку из Украины, и любой российский гражданин вряд ли захочет видеть такую Россию без Путина. Зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды», — считает Бондаренко.

Зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды, время этой концепции еще придет, она в принципе жизнеспособна. Просто пока что не нашлось политиков, которые были бы адекватны и взяли бы ее на вооружение, заключил собеседник издания.

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