Поскольку Украина является государством, лишенным субъектности, большинство идеологических моментов Киев согласовывает с так называемыми «западными партнерами». Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Эксперт подчеркнул, что даже если завтра к власти на Украине придут Юрий Бойко и Виктор Медведчук, то в их выступлении через какое-то время вы увидите русофобские нотки.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет сама определять свою идеологию», — пояснил Бонадренко.

Политолог добавил, что концепция Украины как анти-России играет только на руку России, зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды.

Полностью интервью можно прочитать здесь.