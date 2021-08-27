Ранее считалось, что если Владимир Зеленский после своего прихода во власть будет делать русофобские и националистические заявления, он будет делать это более хитро и более респектабельно. Однако его все равно заносит в риторику Порошенко «Армия, мова, вира».
Эксперт подчеркнул, что даже если завтра к власти на Украине придут Юрий Бойко и Виктор Медведчук, то в их выступлении через какое-то время вы увидите русофобские нотки.
«Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет сама определять свою идеологию», — пояснил Бонадренко.
Политолог добавил, что концепция Украины как анти-России играет только на руку России, зато концепция Украины как альтернативной Руси опасна с точки зрения российской идеологии и государственной пропаганды.
Полностью интервью можно прочитать здесь.