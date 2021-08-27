Россия и Украина существуют сегодня как два независимых государства. Понятное дело, что между ними существует и конкуренция за прошлое. Вряд ли кто-то будет обращать внимание на то, кто более убедителен в этом процессе. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника — Дня Украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения «Киевской Руси — Украины». До этого президент России Владимир Путин в своей статье писал, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы.

И у Зеленского, и у Путина своя отдельная аудитория, свои адресаты их посылов, и каждый из них будет интерпретировать историю в зависимости от тех возможностей, которые предоставляет политический инструментарий, считает эксперт.

«Поскольку Украина является государством, лишенным субъектности, большинство идеологических моментов согласовывается с так называемыми «западными партнерами». Даже если завтра к власти придут Бойко и Медведчук, то в их выступлении вы увидите русофобские нотки. Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не будет сама определять свою идеологию», — указал Бондаренко.

Что касается идеи о том, что Украина может стать альтернативным центром Русского мира, только более свободным и более демократическим, то она в принципе жизнеспособна. Просто пока что не нашлось политиков, которые были бы адекватны и взяли бы ее на вооружение, заключил собеседник издания.

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