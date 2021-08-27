Парламентарий подчеркнул, что Украина находится в полном подчинении от тех, кто выделяет ей деньги на антироссийскую пропаганду, убийство жителей Донбасса и преследование собственных граждан, в первую очередь русскоязычных, по политическим и иным надуманным мотивам.
«Но мы продолжаем верить в то, что настанет тот день, когда к власти в Киеве придут более разумные руководители, которые наконец поймут, что только вместе с Россией Украину ждет успех и процветание, как это было на протяжении всей нашей общей многовековой истории», — считает Козенко.
Что же касается прошедшего в Киеве саммита «Крымская платформа», то Украине выгодно время от времени напоминать, что она не отказывается от своей русофобской политики, претензий на российский Крым, поскольку именно под этим предлогом, а также на войну с Донбассом они выпрашивают и частенько получают у заморского дяди «зеленые» с щедрого барского плеча, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.