Единственное, от чего Украина независима, так это от здравого смысла. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Козенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Козенко: «Крымская платформа» — показательное отчетное мероприятие для западных спонсоров © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но мы продолжаем верить в то, что настанет тот день, когда к власти в Киеве придут более разумные руководители, которые наконец поймут, что только вместе с Россией Украину ждет успех и процветание, как это было на протяжении всей нашей общей многовековой истории», — считает Козенко.

Что же касается прошедшего в Киеве саммита «Крымская платформа», то Украине выгодно время от времени напоминать, что она не отказывается от своей русофобской политики, претензий на российский Крым, поскольку именно под этим предлогом, а также на войну с Донбассом они выпрашивают и частенько получают у заморского дяди «зеленые» с щедрого барского плеча, заключил собеседник издания.

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