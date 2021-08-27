Виктор Янукович, может быть, в меньшей степени, чем другие, способствовал тому, что Украина сегодня такая, как есть. Но он должен посыпать голову пеплом и молчать от стыда и позора. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Эксперт подчеркнул, что Янукович был «последний гвоздь», который довел Украину до 2014 года. Его заигрывания с Западом и привели к этому.

«Украина не может сидеть на двух стульях. Янукович, может быть, хотел сидеть на двух стульях, но единственное, на чем он должен сидеть, — это на скамье подсудимых, вместе с его предшественниками и последователями на суде на Украине. Почему и как они довели Украину до этого? У Януковича в этом тоже большая заслуга, так что он последний, кто может говорить о судьбе Украины», — категоричен Кедми.

Россия не должна судить человека за преступления, которые он сделал на Украине. Пусть его судит украинский народ, когда Украина возродится как украинское государство или как украинская политическая структура в той или иной форме, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.