Россия после развала Советского Союза стояла на грани распада. Если бы не уход Бориса Ельцина и не приход Владимир Путина к власти, сегодня бы России не было в той форме, которую мы знаем. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«А вся политика Украины строится на одном — враждебность и патологическая ненависть к России, ко всему русскому, ко всему российскому, несмотря на то что культура Украины — это русская культура, основной язык на Украине — это русский язык», — подчеркнул Кедми.

Русскоязычное население Украины является непреодолимой для украинского национализма проблемой для того, чтобы провести полную национализацию Украины и превратить ее в какое-то подобие Третьего рейха на украинский манер, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.