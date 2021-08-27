Дело в том, что в России пошли два процесса, которые обеспечивали ее выживание: Россия все-таки поверила в свои силы, и Россия в отличие от Украины не строит свое государство на ненависти и враждебности к другой стране, к другому народу, пояснил эксперт.
«А вся политика Украины строится на одном — враждебность и патологическая ненависть к России, ко всему русскому, ко всему российскому, несмотря на то что культура Украины — это русская культура, основной язык на Украине — это русский язык», — подчеркнул Кедми.
Русскоязычное население Украины является непреодолимой для украинского национализма проблемой для того, чтобы провести полную национализацию Украины и превратить ее в какое-то подобие Третьего рейха на украинский манер, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.