По американским источникам, американцы финансировали Министерство обороны Афганистана, не включая расходы на американские силы в Афганистане, на 42 миллиарда долларов. Украине же достается меньше процента от этого. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Американцы бросили Афганистан, бросят и Украину © кадр из видео Украина.ру

Самые большие последствия вывода войск США из Афганистана — это то, что способность США вызвать доверие к тому, что США определят правильную политику, и доверие к тому, что американцы всегда придут на помощь и решат проблемы других государств, подчеркнул Кедми.

Американцы выходят из Афганистана по одной простой причине — у них нет сил и возможности оставаться там. У них не хватает денег, у них не хватает ресурсов, в том числе военных, заключил собеседник издания.

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