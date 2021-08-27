«Какую подачку они бросают Украине? Даже меньше процента от этого. То есть это показывает, какое Украина имела значение для Соединенных Штатов по сравнению с Афганистаном. Но американцы бросили Афганистан. Также американцы бросят Украину», — категоричен эксперт.
Самые большие последствия вывода войск США из Афганистана — это то, что способность США вызвать доверие к тому, что США определят правильную политику, и доверие к тому, что американцы всегда придут на помощь и решат проблемы других государств, подчеркнул Кедми.
Американцы выходят из Афганистана по одной простой причине — у них нет сил и возможности оставаться там. У них не хватает денег, у них не хватает ресурсов, в том числе военных, заключил собеседник издания.
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