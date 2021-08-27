Идеологию джихада, получившую новый импульс после событий в Афганистане, невозможно остановить, если только не уничтожать тех, кто носит эту идеологию. Но на это Россия не в состоянии сегодня идти, и это не самый эффективный способ сегодня. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«России нужно помочь им предотвратить овладение афганскими талибами также и этих стран, проводя в них идеологию «Талибана» (организация запрещена в РФ) через население этих стран — узбеков, таджиков, туркменов», — указал Кедми.

Политолог подчеркнул, что определенную часть жителей среднеазиатских республик эта идеология привлекает, достаточно посмотреть на количество добровольцев, которые воевали в рядах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

А поскольку эти люди отличаются фанатичной приверженностью к своей идеологии и беспринципностью, им наплевать на все законы, кроме тех, которые они считают законами шариата, добавил он.

Это представляет серьезную проблему и дает им возможность надеяться на то, что в один прекрасный день им удастся овладеть еще одним государством, заключил собеседники издания.

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