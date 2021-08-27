Сейчас Россия должна попытаться обеспечить в первую очередь устойчивость государств, которые находятся между Россией и Афганистаном, считает эксперт.
«России нужно помочь им предотвратить овладение афганскими талибами также и этих стран, проводя в них идеологию «Талибана» (организация запрещена в РФ) через население этих стран — узбеков, таджиков, туркменов», — указал Кедми.
Политолог подчеркнул, что определенную часть жителей среднеазиатских республик эта идеология привлекает, достаточно посмотреть на количество добровольцев, которые воевали в рядах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
А поскольку эти люди отличаются фанатичной приверженностью к своей идеологии и беспринципностью, им наплевать на все законы, кроме тех, которые они считают законами шариата, добавил он.
Это представляет серьезную проблему и дает им возможность надеяться на то, что в один прекрасный день им удастся овладеть еще одним государством, заключил собеседники издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.