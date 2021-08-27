Для США было бы лучше, если бы Афганистан оставался более проамериканским государством, как раз в непосредственной близости и к России, и к Китаю. Но этого не получилось, подчеркнул эксперт.
«Поэтому, чтобы остаться на основном направлении, которое у них есть, — это Китай и попытка остановить Китай, — они вынуждены уходить из других частей света, в которые они вошли, будучи уверенными в своей беспредельной мощи и абсолютной безнаказанности», — указал Кедми.
Проблемы кроются в злых помыслах Соединенных Штатов по отношению к России или к Китаю, а их слабость оказалась более значительной, чем они рассчитывали, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.