США выходят из Афганистана по одной простой причине — у них нет сил и возможности оставаться там. У них не хватает денег, у них не хватает ресурсов, в том числе военных. Они слишком распылились по всему миру. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Поэтому, чтобы остаться на основном направлении, которое у них есть, — это Китай и попытка остановить Китай, — они вынуждены уходить из других частей света, в которые они вошли, будучи уверенными в своей беспредельной мощи и абсолютной безнаказанности», — указал Кедми.

Проблемы кроются в злых помыслах Соединенных Штатов по отношению к России или к Китаю, а их слабость оказалась более значительной, чем они рассчитывали, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.