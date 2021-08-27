В украинской истории был хороший термин «Руина», которая наступила в 17 веке после смерти Богдана Хмельницкого, сегодня Украина переживает нечто похожее, она деградирует, происходит деиндустриализация. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что если в Царской России и в советское время Украину из аграрной страны сделали индустриальной, то сейчас Украина снова становится аграрной страной, 40% бюджета которой формируется за счет сельского хозяйства.

«Это все, конечно, здорово, только промышленность умирает и заводы останавливаются. Сельское хозяйство — это сезонный фактор. Хороший урожай — хорошие поступления. Плохой урожай — плохие поступления. Это завод может работать круглые сутки и давать стабильную продукцию. А в случае с землей должно повезти. Вот они и рассчитывают на везение», — указал Вышинский.

До окончания первого срока Леонида Кучмы была видимость некоего осмысленного движения Украины. Но, возможно, как раз после первого майдана возобладали идеологические принципы, а не трезвый взгляд на то, что представляют собой национальные интересы, заключил собеседник издания.

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