Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. Пятнадцатого мая 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Вышинский был освобожден под личное обязательство участвовать в суде над ним и среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
Эксперт подчеркнул, что если в Царской России и в советское время Украину из аграрной страны сделали индустриальной, то сейчас Украина снова становится аграрной страной, 40% бюджета которой формируется за счет сельского хозяйства.
«Это все, конечно, здорово, только промышленность умирает и заводы останавливаются. Сельское хозяйство — это сезонный фактор. Хороший урожай — хорошие поступления. Плохой урожай — плохие поступления. Это завод может работать круглые сутки и давать стабильную продукцию. А в случае с землей должно повезти. Вот они и рассчитывают на везение», — указал Вышинский.
До окончания первого срока Леонида Кучмы была видимость некоего осмысленного движения Украины. Но, возможно, как раз после первого майдана возобладали идеологические принципы, а не трезвый взгляд на то, что представляют собой национальные интересы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.