Украинская делегация сделала все для того, чтобы внести хаос в заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу, рассказал постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Его слова приводит РИА Новости 26 августа

«Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», — сообщил Грызлов.

Их разыскивают в Донбассе. Кого Зеленский назначил руководить украинской армией © пресс-служба президента Украины

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 11 тыс. человек.

Киевский режим откровенно отказывается от мирного урегулирования конфликта, не выполняет подписанные им договоренности в рамках минского процесса и «нормандской четверки», пытаясь переложить вину за собственные действия на Москву.