«Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», — сообщил Грызлов.
Украинская делегация после перерыва предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта в Донбассе, добавил он.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 11 тыс. человек.
Киевский режим откровенно отказывается от мирного урегулирования конфликта, не выполняет подписанные им договоренности в рамках минского процесса и «нормандской четверки», пытаясь переложить вину за собственные действия на Москву.