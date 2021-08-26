Так она прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киев должен потратить еще 20 лет на работу по вступлению в Европейский союз.
«Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства», — приводит слова Стефанишиной «Европейская правда».
По ее словам, быстрота евроинтеграции Украины зависит не только от Киева, но и от Брюсселя, но уже сейчас у Киева есть «все основания» для получения официального статуса кандидата в члены ЕС.