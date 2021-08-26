Страны Европейского союза не готовы к расширению, поэтому Украине выдвигают разного рода требования для вступления в ЕС, без которых ранее обходились, сказала 26 августа вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Ее слова приводит издание «Европейская правда»

Последствия евроинтеграции: как Польша уничтожает украинских производителей сыра © Херсон онлайн Керсти Кальюлайд о том, что Киев должен потратить еще 20 лет на работу по вступлению в Европейский союз.

«Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства», — приводит слова Стефанишиной «Европейская правда».

По ее словам, быстрота евроинтеграции Украины зависит не только от Киева, но и от Брюсселя, но уже сейчас у Киева есть «все основания» для получения официального статуса кандидата в члены ЕС.