«200 лет славному городу Болград и замечательный певец Александр Малинин. Большая радость для Болграда и большая честь для меня. С Днём Рождения, Болград!» — написал Скорик.
Скорик и заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский поделились множеством снимков с концерта.
В комментариях жители города поблагодарили за возможность побывать на концерте любимого певца. Другие удивились, что Малинина кто-то еще помнит.
«Романсы в исполнении Малинина — это шедевр! Молодцы!», «Я, когда выпиваю, всегда пою его «Напрасные слова», «Наверное, на распродаже по акции взяли))) Малинина берешь, Газманов в нагрузку!!!», «Ой Николай… он уже какой-то как из воска)) Хотя голос хорош слов нет», — высказались пользователи соцсети в комментариях.
Помимо концерта в Болграде, на 26 августа назначен концерт Малинина в Одессе.
Александр Малинин не входит в черный список Минкульта Украины, однако его сын Никита Малинин был добавлен на сайт «Миротворец» из-за выступлений в Крыму.