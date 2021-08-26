На 200-летнем юбилее Болграда Одесской области с концертом выступил российский певец Александр Малинин. Об этом рассказал в Facebook 25 августа экс-глава Одесской областной госадминистрации Николай Скорик

«200 лет славному городу Болград и замечательный певец Александр Малинин. Большая радость для Болграда и большая честь для меня. С Днём Рождения, Болград!» — написал Скорик.

Скорик и заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский поделились множеством снимков с концерта.

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«Романсы в исполнении Малинина — это шедевр! Молодцы!», «Я, когда выпиваю, всегда пою его «Напрасные слова», «Наверное, на распродаже по акции взяли))) Малинина берешь, Газманов в нагрузку!!!», «Ой Николай… он уже какой-то как из воска)) Хотя голос хорош слов нет», — высказались пользователи соцсети в комментариях.

Помимо концерта в Болграде, на 26 августа назначен концерт Малинина в Одессе.

Александр Малинин не входит в черный список Минкульта Украины, однако его сын Никита Малинин был добавлен на сайт «Миротворец» из-за выступлений в Крыму.