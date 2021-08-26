Поджоги дверей Офиса омбудсмена Украины в Киеве и здания Верховного суда устроил житель Новой Каховки Херсонской области, который после приехал на моноколесе к зданию МВД Украины. Об этом 26 августа сообщает «Страна» со ссылкой на источники в МВД

«Правоохранители уже задержали мужчину, им оказался 51-летний Константин Мельник. Он прибыл к зданиям на моноколесе, с чем-то наподобие импровизированного огнемета — устройством распыляющем горючую смесь — и поджег дубовые входные двери в оба учреждения», — говорится в сообщении.

Денисова заявила, что догадывается, кто поджег ее офис © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Свой поступок он объяснил тем, что «был потерпевшим от какой-то кражи и госорганы ничего не сделали, хотя он неоднократно писал обращения».

Мужчина задержан на трое суток. По статье «умышленное повреждение имущества путем поджога» ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее СМИ сообщили, что в здание Офиса омбудсмена Украины неизвестный бросил «коктейль Молотова». Также было обнародовано видео, на котором видно, как горят входные двери.

По словам Денисовой, неизвестный, который поджог Офис, принес с собой и другие взрывчатые вещества. Также она заявила, что знает, какая организация может стоять за поджогом.