Число зараженных коронавирусом штамма «Дельта» на Украине увеличилось за две недели в 3,5 раза и составляет 520 случаев. Об этом 26 августа говорится в сообщении министерства здравоохранения страны

Вспышка «Дельты» в лагере под Одесской может поставить регион на грань коллапса © РИА Новости, Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанк Игоря Кузина, общее количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в 2,2 раза.

«Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной «Дельта» штаммом коронавируса. Но помните, что обычные профилактические мероприятия смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация — обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19», — заявил Кузин.

Отмечается, что 5 августа в стране фиксировали 147 официально подтвержденных случаев заражения. При этом 20 августа количество пациентов возросло до 520.

Ранее на Украине за День независимости более 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.