«28 августа. Суббота. Киев. Майдан Независимости. 12:00. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока», — говорится в сообщении.
Среди требований свободовцев — отказ Украины от выполнения Минских соглашений, «формулы Штайнмайера» и переговоров в нормандском формате.
Также националисты хотят, чтобы Зеленский потребовал от США защиты Украины по Будапештскому меморандуму и превращения страны из объекта в субъект международной политики, участия США в переговорах по войне в Донбассе, прямой военной помощи, статуса основного союзника США вне НАТО и блокировки достройки «Северного потока-2».
Визит Зеленского в Вашингтон назначен на 31 августа.