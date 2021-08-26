Члены украинской националистической партии «Свобода» намерены высказать свои требования перед поездкой президента страны Владимира Зеленского в США на переговоры с Джо Байденом. Об этом сообщает 26 августа на сайте организации

«28 августа. Суббота. Киев. Майдан Независимости. 12:00. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока», — говорится в сообщении. Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата» © Сергей Никифоров/Инстаграм Также националисты хотят, чтобы Зеленский потребовал от США защиты Украины по Будапештскому меморандуму и превращения страны из объекта в субъект международной политики, участия США в переговорах по войне в Донбассе, прямой военной помощи, статуса основного союзника США вне НАТО и блокировки достройки «Северного потока-2». Визит Зеленского в Вашингтон назначен на 31 августа.