Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что у нее есть подозрение о конкретной организации, которая могла организовать нападение на ее офис. Об этом 26 августа она сообщила в комментарии журналистам

«Кто-то определенно хотел выразить какое-то несогласие с какими-то действиями омбудсмена. У меня есть подозрение, кто это сделал. Кто был тем человеком или той организацией, скорее всего, которая обусловила такие действия», — заявила она.

По мнению Денисовой, все устроила организация, которая выступает против ее работы как омбудсмена, ее «мыслей и высказываний относительно равных прав всех граждан Украины». При этом она заявила, что не может озвучить название этой организации, ссылаясь на тайну следствия, однако сообщила правоохранителям, что ранее получала некоторые угрозы в личные сообщения на своих страницах в социальных сетях.

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Ранее СМИ сообщили, что в здание неизвестный бросил коктейль Молотова. Также было обнародовано видео, на котором видно, как горят входные двери. По словам Денисовой, неизвестный, который поджег офис, принес с собой и другие взрывчатые вещества.