Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» стал действующий временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Кузькин. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 26 августа, передает в Telegram депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
«Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории «А». Председатель Государственного агентства автомобильных дорог — Кузькин Евгений Юрьевич», — написал депутат.
В мае Кабмин возложил на Кузькина временное исполнение обязанностей главы ведомства. До этого он работал первым замглавы «Укравтодора» Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.
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