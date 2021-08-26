Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» стал действующий временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Кузькин. Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на заседании 26 августа, передает в Telegram депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории «А». Председатель Государственного агентства автомобильных дорог — Кузькин Евгений Юрьевич», — написал депутат. Посольство США оценило сотрудничество «Укравтодора» с американской компанией © Facebook, Укравтодор В мае Кабмин возложил на Кузькина временное исполнение обязанностей главы ведомства. До этого он работал первым замглавы «Укравтодора» Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.