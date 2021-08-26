Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что Украине следовало бы отказаться от надежды на получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом он написал в своей статье для англоязычного издания Kyiv Post, опубликованной 25 августа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить стране ПДЧ либо четко сказать, что этот документ Киев не получит.

«Зеленский не должен просить ПДЧ… В Киеве это может показаться несправедливым, но такова реальность» — отмечает эксперт.

После государственного переворота в 2014 году Украина на официальном уровне взяла курс на евроатлантическую интеграцию. Осенью 2018 года Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию страны, подтверждающие курс страны на членство в ЕС и НАТО.

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражал разочарование тем, что украинская делегация не была приглашена на саммит лидеров стран альянса, который прошел 14 июня.

По мнению спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, Зеленский понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО.

«Понял, и сразу, как человек с подвижной психикой в хорошем смысле этого слова, изменил отношение [к Западу]. Он такой человек, что доверяет людям, но, когда его обманули, он пришел в бешенство. У него это произошло в отношении к НАТО» — рассказал Арестович.

Предстоящая встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом была назначена на самую «мертвую» неделю в политическом календаре Америки, отмечало ранее издание Forbes.