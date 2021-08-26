Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить стране ПДЧ либо четко сказать, что этот документ Киев не получит.
«Зеленский не должен просить ПДЧ… В Киеве это может показаться несправедливым, но такова реальность» — отмечает эксперт.
После государственного переворота в 2014 году Украина на официальном уровне взяла курс на евроатлантическую интеграцию. Осенью 2018 года Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию страны, подтверждающие курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Однако «западные партнёры» Украины не слишком заинтересованы в реальных шагах по вступлению страны в Североатлантический альянс.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражал разочарование тем, что украинская делегация не была приглашена на саммит лидеров стран альянса, который прошел 14 июня.
По мнению спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, Зеленский понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО.
«Понял, и сразу, как человек с подвижной психикой в хорошем смысле этого слова, изменил отношение [к Западу]. Он такой человек, что доверяет людям, но, когда его обманули, он пришел в бешенство. У него это произошло в отношении к НАТО» — рассказал Арестович.
Предстоящая встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом была назначена на самую «мертвую» неделю в политическом календаре Америки, отмечало ранее издание Forbes.