«Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — заявил министр.
По его словам, темпы старения населения ускорились. Поэтому число работающих будет сокращаться, а количество пенсионеров — расти.
Он отметил, что ему «сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит». Поэтому нужно искать возможности и откладывать через НПФ, или создавать условия таких накоплений для всех граждан. По мнению чиновника, это потянет фискальные потери бюджета.
Ранее Комитет по вопросам соцполитики Рады отклонил законопроект по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.