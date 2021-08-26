Украинцам, которые не имеют накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), рассчитывать на какую-либо пенсию не стоит. Об этом 26 августа заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина

«Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — заявил министр.

По его словам, темпы старения населения ускорились. Поэтому число работающих будет сокращаться, а количество пенсионеров — расти.

Каждому третьему украинцу предрекли нехватку пенсий в будущем © Украина.ру

Ранее Комитет по вопросам соцполитики Рады отклонил законопроект по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.