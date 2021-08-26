Встреча Зеленского с Байденом предъявлялась чиновниками как триумф, но в последнее время отношения между Украиной и «главным евроатлантическим партнером» ухудшаются по инициативе Киева. В частности, украинский президент позволяет себе выступать с публичной критикой американского коллеги.
«Зеленский не должен призывать к санкциям против европейских компаний, чтобы заблокировать трубопровод («Северный поток 2» — ред.)» — подчеркнул экс-посол Пайфер.
Пайфер заявил, что надеется на «большой успех для американо-украинских отношений, однако для этого Зеленскому нужно «не перегнуть палку» и не «установить непомерно высокую планку».
Ранее Зеленский говорил, что «не доволен» и «не очень верит» в соглашения США и Германии по эксплуатации «Северного потока-2», что не могло не вызвать раздражения в администрации Байдена.
Европейская компания Nord Stream 2 AG в данный момент является оператором «Северного потока 2», однако «Оператор ГТС Украины» намеревается потребовать передать контроль над газопроводом Украине.
Также глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинские власти будут «громко-громко просить» США ввести санкции против Nord Stream 2 AG, если европейской компании разрешат управлять «Северным потоком 2».