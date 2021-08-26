Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер дал жесткие рекомендации украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед предстоящим визитом в США. Об этом он написал в своей статье для англоязычного издания Kyiv Post, опубликованной 25 августа

Встреча Зеленского с Байденом предъявлялась чиновниками как триумф, но в последнее время отношения между Украиной и «главным евроатлантическим партнером» ухудшаются по инициативе Киева. В частности, украинский президент позволяет себе выступать с публичной критикой американского коллеги.

«Зеленский не должен призывать к санкциям против европейских компаний, чтобы заблокировать трубопровод («Северный поток 2» — ред.)» — подчеркнул экс-посол Пайфер.

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky

Ранее Зеленский говорил, что «не доволен» и «не очень верит» в соглашения США и Германии по эксплуатации «Северного потока-2», что не могло не вызвать раздражения в администрации Байдена.

Европейская компания Nord Stream 2 AG в данный момент является оператором «Северного потока 2», однако «Оператор ГТС Украины» намеревается потребовать передать контроль над газопроводом Украине.

Также глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинские власти будут «громко-громко просить» США ввести санкции против Nord Stream 2 AG, если европейской компании разрешат управлять «Северным потоком 2».