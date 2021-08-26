«Неизвестный кинул коктейль Молотова в офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве. Полицейские задержали напавшего», — говорится в сообщении.
Также обнародовано видео, на котором видно, как горит вход здания.
Полиция, Офис омбудсмен и сама уполномоченный Рады Людмила Денисова пока никак не прокомментировали произошедшее.
Вместе с тем два часа назад Денисова в Facebook сообщила, что участвует в круглом столе «30 лет Независимости Украины: достижения и перспективы развития государственной этнонациональной политики», который организовал Комитет по правам человека и Совет национальных сообществ Украины.