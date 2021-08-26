«Какая боль»: «Кролики» Данилец и Моисеенко сняли жесткий клип о 30-летии независимости Украины
«Какая боль»: «Кролики» Данилец и Моисеенко сняли жесткий клип о 30-летии независимости Украины
© скриншот видео "Россия 1"
«Неизвестный кинул коктейль Молотова в офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве. Полицейские задержали напавшего», — говорится в сообщении.

Также обнародовано видео, на котором видно, как горит вход здания.

Полиция, Офис омбудсмен и сама уполномоченный Рады Людмила Денисова пока никак не прокомментировали произошедшее.

Вместе с тем два часа назад Денисова в Facebook сообщила, что участвует в круглом столе «30 лет Независимости Украины: достижения и перспективы развития государственной этнонациональной политики», который организовал Комитет по правам человека и Совет национальных сообществ Украины.    