Полиция задержала неизвестного, который бросил коктейль Молотова в Офис омбудсмена Украины в Киеве. Об этом 26 августа сообщает Ґрати в Telegram

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Также обнародовано видео, на котором видно, как горит вход здания.

Полиция, Офис омбудсмен и сама уполномоченный Рады Людмила Денисова пока никак не прокомментировали произошедшее.

Вместе с тем два часа назад Денисова в Facebook сообщила, что участвует в круглом столе «30 лет Независимости Украины: достижения и перспективы развития государственной этнонациональной политики», который организовал Комитет по правам человека и Совет национальных сообществ Украины.