После того как пятого президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко облили зеленкой на марше националистов в День независимости Украины, у него ожог глаз второй степени. Об этом заявил адвокат политика Игорь Голованя, передает 26 августа APnews

«Зеленой соплёй нас не остановить»: Порошенко набросился с обвинениями на Зеленского © eurosolidarity.org

При этом полиция уже отпустила задержанного за нападение с зеленкой, не предъявив ему подозрения, добавил адвокат. По его словам, инцидент квалифицировали как мелкое хулиганство, а на самом деле это нападение в связи с политической деятельностью.

«Это очевидно статья 346 Уголовного кодекса Украины (нападение на государственного деятеля). Действовал этот нападающий не один, это была группа. Минимум с ним были еще трое лиц, насколько мы выяснили, которые координировались. Действовали они под руководством и с помощью действующей власти. Мы наблюдаем очень яркую ситуацию, когда власть покрывает тех, кто выполняет ее прихоти», — заявил Голованя.

Ранее в Офисе президента открестились от обвинений Порошенко и заявили, что политик пытается использовать «нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку».