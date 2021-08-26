Адвокат Порошенко заявил, что в День независимости политика пытались атаковать с зеленкой дважды. До марша националистов в него якобы кинули жгучим лекарством с моста на аллее Героев Небесной Сотни.
При этом полиция уже отпустила задержанного за нападение с зеленкой, не предъявив ему подозрения, добавил адвокат. По его словам, инцидент квалифицировали как мелкое хулиганство, а на самом деле это нападение в связи с политической деятельностью.
«Это очевидно статья 346 Уголовного кодекса Украины (нападение на государственного деятеля). Действовал этот нападающий не один, это была группа. Минимум с ним были еще трое лиц, насколько мы выяснили, которые координировались. Действовали они под руководством и с помощью действующей власти. Мы наблюдаем очень яркую ситуацию, когда власть покрывает тех, кто выполняет ее прихоти», — заявил Голованя.
Ранее в Офисе президента открестились от обвинений Порошенко и заявили, что политик пытается использовать «нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку».