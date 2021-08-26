Кабинет министров Украины 26 августа согласовал законопроект о том, какие организации считать террористическими, соответствующее заседание транслировалось в YouTub

Донбассу противостоят реальные террористы — Марков © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Кроме того, на Украине хотят создать базу террористических организаций. Составлять такой перечень будет Служба безопасности Украины, а порядок создания базы должен определить Кабмин.

Внесение организации в перечень разрешит конфискацию имущества, активов такой организации уполномоченными органами.

В прошлом году депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал признать террористами ЛГБТ-сообщество и пообещал добиваться запрета их деятельности на Украине.