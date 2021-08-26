Согласно документу, если хотя бы один человек, который является членом организации или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, организацию уже включат в список террористических.
Кроме того, на Украине хотят создать базу террористических организаций. Составлять такой перечень будет Служба безопасности Украины, а порядок создания базы должен определить Кабмин.
Внесение организации в перечень разрешит конфискацию имущества, активов такой организации уполномоченными органами.
В прошлом году депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал признать террористами ЛГБТ-сообщество и пообещал добиваться запрета их деятельности на Украине.