Кабинет министров Украины намерен направить полученные от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов на социальные выплаты, что должно помочь восстановлению экономики страны. Об этом 26 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube

«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь… Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», — сказал премьер.

МВФ заставил Украину подсчитать доходы всех своих граждан © пресс-служба НБУ

Ранее Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.