«23 августа мы получили 2,7 млрд долларов от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь… Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления», — сказал премьер.
По словам Шмыгаля, это не повлияет на выполнение Украиной действующей программы stand-by.
Ранее Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.