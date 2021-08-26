Одесский окружной административный суд не позволил вернуть проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова.Об этом 25 августа сообщила местный депутат от «Европейской солидарности» Жанна Мандриченко в своем Facebook

В «Евросолидарности» захотели наказать Харьков за проспект Маршала Жукова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Геннадия Труханова «О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий».

Речь шла, в частности, о переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которая ранее носила имя 25-й Чапаевской дивизии.

Процесс декоммунизации начался в стране весной 2015 года. Улицы и населенные пункты, названные в честь руководителей СССР и деятелей компартии были переименованы, запрещена коммунистическая символика.

Четыре года спустя эти решения узаконил Конституционный суд Украины. Несмотря на это, в середине июня в Харькове уже в четвертый раз проспекту Петра Григоренко вернули его прежнее название — маршала Жукова.